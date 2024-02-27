Мир 27 февраля 2024, 18:51 Открыть второй фронт. В Армении раскрыли смысл визита Зеленского в страну Манукян: визит Зеленского в Ереван нужен, чтобы открыть второй фронт против РФ РИА «Новости»

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Внешние силы пытаются организовать поездку президента Украины Владимира Зеленского в Ереван, чтобы открыть второй фронт против России. Об этом на пленарном заседании сообщила депутат армянского парламента от оппозиционной партии «Армения» Арегназ Манукян.

«Очевидно, что поездку Зеленского в Армению пытаются осуществить внешние силы для открытия против России второго фронта. В этом вопросе премьер-министру Николу Пашиняну отвели роль армянского Саакашвили. Пашинян превратил страну в разменную монету в противостоянии России и Запада, исходя из своих собственных интересов», — сказала она.

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Парламентарий отметила, что под руководством премьера Армения начала превращаться в руины.

«Поездка Зеленского в Ереван для армяно-российских отношений станет точкой невозврата, чем поспешит воспользоваться Азербайджан», — добавила Манукян.

Ранее армянские СМИ сообщили, что Зеленский может посетить Армению в марте.