Мир 09 января 2024, 04:07 «Открыли врата ада». Солдаты ВСУ пожаловались на российские авиабомбы и дроны NYT: планирующие авиабомбы ВС РФ поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах РИА «Новости»

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Российские планирующие авиабомбы и дроны стали кошмаром для украинских солдат, они наносят большой урон ВСУ. Об этом американской газете The New York Times рассказали боевики Национальной гвардии Украины.

«Они (россияне — прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы — прим. ред.) <…> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — поделился солдат Нацгвардии.

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Российские планирующие авиабомбы поражают даже подземные бункеры, рассказали украинские военные.

Другим проблемным для ВСУ вооружением стали российские дроны. Боевики Нацгвардии признались, что снабжение частей на линии боевого соприкосновения превратилось в «рисковое дело». Из-за беспилотников ездить на машинах украинским солдатам стало опасно, рассказало издание.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по укрепрайону и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении планирующими авиабомбами. После уничтожения цели с безопасного расстояния военный самолет вернулся на аэродром базирования.