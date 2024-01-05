Мир 05 января 2024, 02:21 «Откровенный абсурд». В США рассказали о недостатке военной стратегии Запада NI: российские «Ланцеты» показали недостатки военной стратегии Запада РИА «Новости»

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Украинский конфликт наглядно показал, что современные боевые действия переживают период товаризации, когда применение дешевых, но сложных технологий, вполне способно подорвать американскую военную мощь. Наиболее яркий пример — применение Россией ударных дронов «Ланцет», сообщило издание The National Interest.

По словам автора статьи, используемый в бизнесе термин «товаризация» означает процесс, когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар. Это произошло и с военным делом.

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«Технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — сказано в материале.

Российские «Ланцеты» широко используются для поражения современных танков и другой техники Вооруженных сил Украины, в том числе немецких Leopard II. И если дрон стоит около 35 тысяч долларов, то стоимость танка около 11 миллионов долларов. Помимо этого, беспилотник можно легко и быстро произвести, а Leopard II в год выпускается около 50 единиц, отметило издание.

По мнению автора, если сравнить затраты на их производство, то получится «откровенный абсурд». Россия способна произвести около 314 «Ланцетов» на один немецкий танк, но с учетом разницы цен в РФ и ФРГ, то эта цифра вырастет до 683. При этом Leopard II не сравнится с боевыми возможностями такого количества российских дронов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные обладают оружием, аналогов которому в мире нет. По его словам, речь идет, в частности, о беспилотных летательных аппаратах «Ланцет» и гаубице «Коалиция».