Школа предъявила претензии родителям из-за вульгарной одежды

Начальная школа в Англии призвала родителей одеваться подобающим образом, когда они появляются у стен учебного заведения. Некоторые мамочки приходят в мини-юбках, топах с глубоким вырезом, домашних халатах и одежде, которая «выглядит как нижнее белье», сообщила The Sun.

Речь идет о школе в городе Кроли, расположенном в английском графстве Западный Суссекс.

В письме с пометкой «этикет на детской площадке» родителям посоветовали приложить больше усилий для подбора гардероба.

«Ношение слишком откровенной одежды или одежды, предназначенной для другого времени суток, не показывает хороший пример», — отметила школьная администрация.

Один из родителей подтвердил, что некоторые привозят детей в школу в халатах и тапочках. Одна из мам, несмотря на холодный весенний день, пришла в полупрозрачной мини-юбке и укороченном топе.

На другой было декольте с таким глубоким вырезом, что остальные не знали, куда отвести взгляд.

Другой родитель считает, что письмо из школы было слишком назидательным. Хотя и признает, что некоторые взрослые одеваются вульгарно.