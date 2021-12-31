Откровенное платье помощницы экс-замминистра Украины пустили с молотка

Скандальное платье с глубоким декольте, в котором помощница экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука Кристина Тишкун появилась на встрече в мэрии Львова, продали на аукционе. Об этом организатор торгов Артем Никифоров написал у себя в Facebook.

Лот ушел с молотка за 1000 долларов (около 74,5 тысячи рублей). Тишкун сама передала платье для организации аукциона. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Откровенное платье подруги Гарбарука, которое стоило чиновнику должности, по результатам торгов ушло к некоему Евгению Лосовскому. Его ставка — 27 224 гривны. Деньги он согласился перевести на счет Херсонской клинической больницы имени Карабелеша, рассказал Никифоров. Последний также добавил, что от себя направит еще 10 000 гривен (около 27,4 тысячи рублей). Он сообщил, что врачи этой больницы спасли его бабушку, которая в 80 лет перенесла коронавирусную инфекцию.

Пользователи в Сети ранее назвали 27-летнюю помощницу теперь уже бывшего чиновника эскортницей. Сама девушка заявила, что каждый волен одеваться так, как ему удобно.