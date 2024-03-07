Эксклюзив 07 марта 2024, 12:02 Откровенная насмешка. Белый дом «отскочил» от финансирования ВСУ Политолог Михайлов назвал насмешкой решение США о выделении 200 млн долларов ВСУ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Руководство США прекратило помогать Украине и выделяет ВСУ лишь небольшие подачки, которые не смогут повлиять на ход конфликта. Об этом «360» рассказал политолог Евгений Михайлов.

Деньги размажутся

Он напомнил, что Белый дом решил выделить для поддержки Украины 200 миллионов долларов. Эксперт назвал внешнюю политику США насмешкой над украинским режимом и объяснил, что на эти деньги ВСУ смогут закупить лишь небольшое количество снарядов, которых хватит на пару дней. Кроме того, средства достанутся не только Украине, но и американским поставщикам оружия.

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«Это не чистые деньги на поддержание вооруженных сил Украины. Считайте, что они размажутся, и финансирования как такового замечено не будет», — отметил Михайлов.

Политолог предположил, что руководство США будет поддерживать Украину небольшими подачками до тех пор, пока Россия не выполнит все задачи СВО.

Насмешка над Украиной

После провала ВСУ Белый дом попытается начать переговоры, объяснил Михайлов.

«А американцы скажут сателлитам: „Ну мы же вам помогали, но вы же не смогли, а сейчас надо договариваться“. Так что я думаю, это откровенная насмешка, которая, конечно же, не изменит ситуацию», — рассказал эксперт.

Он добавил, что европейские страны, в отличие от США, действительно пытаются помочь ВСУ. Несмотря на это, ситуация для украинских военных, по его мнению, остается «гиблой».

«На фоне выделения средств Европой, гораздо больших, по крайней мере, официально заявленных, Америка реально отскакивает от поддержки украинского режима», — заключил Михайлов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом планирует направить Украине 200 миллионов долларов из средств Пентагона. В том случае, если эти деньги действительно выплатят украинскому руководству, они пойдут на закупку критически важного вооружения и снарядов.