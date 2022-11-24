Мир 24 ноября 2022, 21:41 «Откровенная ложь». Венгрия отвергла обвинения в блокировке солидарного кредита ЕС для Украины МИД Венгрии: страна не блокировала солидарный кредит ЕС Украине, но не будет участвовать freepik

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Венгрия не собирается блокировать идею солидарного кредита Украине, однако не намерена участвовать в этом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщил ТАСС.

Он опроверг слухи о том, что Венгрия собирается заблокировать идею Брюсселя о предоставлении Украине странами Евросоюза солидарного кредита в 2023 году.

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«Те, кто говорит, что Венгрия препятствует предоставлению помощи Украине, откровенно лжет», — сказал Сийярто.

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Политик заверил, что Венгрия будет помогать Украине, но планирует это делать «на двусторонней основе». Он подчеркнул, что будущее Европы не заключается в создании совместного долга. По его словам, европейским странам самим придется брать деньги взаймы. Еврокомиссия предложила план экономической помощи киевскому режиму на сумму до 18 миллиардов евро. Венгрия на встрече послов Евросоюза сообщила, что не готова поддержать идею.

Сокращение финансовой помощи от Евросоюза на содержание беженцев из Украины возмутило Польшу. Власти выразили недовольство скромным размером дотациями, сообщило ФАН.