СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины | 360°

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СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины

«Вести»: в нескольких областях Украины пропало электричество

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В нескольких областях Украины зафиксировано отключение электричества или перебои в подаче электроэнергии. В числе прочих пострадали Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Одесская области, сообщило украинское издание «Вести».

В отдельных городах указанных регионов наблюдается полное отключение электроэнергии, в других фиксируются скачки напряжения, отметили авторы статьи. Отключение электричества подтвердили некоторые местные власти.

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Ранее стало известно, что Украина в одностороннем порядке прекратила принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, технические возможности для ее передачи имеются.

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Власти региона сообщили, что остановка ЗАЭС не повлияет на отопительный сезон в Запорожской области. Проблем с запуском не предвидится.

Электричество

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