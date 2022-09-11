СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины | 360°

Мир 11 сентября 2022, 23:12 Поделиться Telegram

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Viber СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины «Вести»: в нескольких областях Украины пропало электричество Unsplash.com

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В нескольких областях Украины зафиксировано отключение электричества или перебои в подаче электроэнергии. В числе прочих пострадали Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Одесская области, сообщило украинское издание «Вести».

В отдельных городах указанных регионов наблюдается полное отключение электроэнергии, в других фиксируются скачки напряжения, отметили авторы статьи. Отключение электричества подтвердили некоторые местные власти.

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Ранее стало известно, что Украина в одностороннем порядке прекратила принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, технические возможности для ее передачи имеются.

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Власти региона сообщили, что остановка ЗАЭС не повлияет на отопительный сезон в Запорожской области. Проблем с запуском не предвидится.

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