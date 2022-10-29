Отключившие отопление в квартирах немцы столкнулись с нашествием плесени | 360°

Мир 29 октября 2022, 21:18 Отключившие отопление в квартирах немцы столкнулись с нашествием плесени Die Welt: высокая цена на отопление в Германии привела к распространению плесени в квартир РИА "Новости"

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Выросшие цены на отопление в квартирах Германии заставили жильцов или вовсе отключать батареи, или оставлять тепло только в одной из комнат. В результате в квартирах началось распространение плесени. Об этом сообщило издание Die Welt.

Журналисты отметили, что проблема оказалась настолько острой, что эксперты по строительству, медицине и юристы организовали съезд для борьбы с распространяющимся в жилых домах грибком.

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Но основной вопрос возник между квартиросъемщиками и арендодателями. Первые хотят сэкономить на отоплении, а вторых беспокоит состояние своей недвижимости.

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Юристы предложили прописать в контракте обязательство жильцов прописывать норму об обязательном проветривании жилья, чтобы снизить риск образования плесени. Вторым способом избавиться от плесени назвали оплату полной стоимости отопления и экономии на других вещах.

Как сообщило Ura.ru, в ряде европейских стран дефицит газа для отопления домов привел к тому, что жители незаконно вырубать деревья в лесах. Ситуацией воспользовались мошенники, которые начали размещать в Сети объявления о продаже дров. Но после получения предоплаты «продавцы» больше не выходят с обманутыми покупателями на связь.

Цены на энергию в странах Европы выросли после введения санкций против России и диверсий на газопроводах Северный поток. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что часть больниц страны придется закрыть в условиях энергокризиса.