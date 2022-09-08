Отключить ЗАЭС предложили в Фонде национальной энергобезопасности | 360°

Мир 08 сентября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Отключить ЗАЭС предложили в Фонде национальной энергобезопасности

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович оценил доклад МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС и предложил готовиться к постепенному ее отключению. Об этом написал сайт телеканала “Звезда”.

Он также отметил, что в докладе не обвиняется Россия.

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«Дальше наша задача - это доказывать, что Украина обстреливает эту станцию, и наша задача - постепенно готовиться к ее отключению. Но здесь тоже есть проблема. Когда отключим станцию, нужно подавать электроэнергию, чтобы охладить реакторы. Для этого придется запускать мазутные станции, автономные или передвижные. Задача сложная», - сообщил Митрахович.

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В докладе МАГАТЭ также ни слова не сказано об обстрелах со стороны Украины, добавил эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила у генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси разъяснений по докладу о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

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