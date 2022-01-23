Глава делегации России в Вене счел несерьезными угрозы Запада отключить Россию от SWIFT

Заявления отдельных западных политиков об угрозе отключения России от системы международных платежей SWIFT являются несерьезными. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова привело РИА «Новости».

Гаврилов заявил, что о подобной мере речи не может идти, поскольку Россия — крупный участник международной торговли.

«Это невозможно просто. Отключить Россию — с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются», — заявил Гаврилов.

Дипломат сравнил угрозы с животным, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает есть его.

Угрозы отключения России от системы SWIFT звучат со стороны Запада с 2014 года, когда Евросоюз и США ввели первые санкции за присоединение Крыма. Тогда же Центральный банк России начал работать над альтернативными финансовыми сервисами.

Ранее британское издание The Daily Telegraph назвало Россию крепким орешком, поскольку страна способна легко пережить любые экономические санкции.