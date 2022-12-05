Мир 05 декабря 2022, 17:42 Отключения света и воды начались на Украине после воздушной тревоги «Укрэнерго»: отключения света начались на Украине из-за повреждения энергообъектов РИА «Новости»

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Аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в разных областях Украины из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света», — сказано в публикации.

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В компании не конкретизировали, в каких именно областях нет света и когда планируется восстановить энергоснабжение.

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О масштабных отключениях предупредил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Он сообщил о разрушениях объектов энергетической инфраструктуры.

В понедельник днем жители Одессы остались без света и воды. В городе обесточили насосные станции и резервные линии. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

Взрывы прозвучали в Черкасской, Винницкой областях Украины и в Одессе.