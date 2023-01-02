Мир 02 января 2023, 12:59 Отключения электроэнергии вновь ввели в Киеве Администрация Киева сообщила о введении отключений электричества после ударов 2 января РИА «Новости»

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Власти Киева вновь начали отключать электричество в городе после ударов по энергетическим объектам 2 января. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации украинской столицы.

«Киев вернется к отключениям подачи электричества из-за повреждений объектов инфраструктуры после последней воздушной атаки», — сказано в сообщении.

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Представители администрации подчеркнули, что ремонтные и коммунальные службы уже начали работу над восстановлением систем подачи электричества.

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«Жители Киева встретили Новый год без отключений света благодаря титанической работе коммунальных служб и энергетиков», — добавили в администрации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 2 января в городе вновь начались вынужденные отключения электричества из-за разрушений на объекте энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что теплоснабжение работает с перебоями, однако с подачей воды проблем нет, писали «Невские новости».