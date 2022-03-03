Отключение всех российских банков от SWIFT общественники посчитали нереальной мерой

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT на фоне спецоперации России на Украине. Ее заявление прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк, написал RT.

Эксперт считает, что отключение некоторых банков от системы SWIFT создает ряд неудобств, однако это позволит использовать российский аналог на все 100%.

«Более того, можно начать договариваться с теми же китайцами, у которых тоже есть аналог. И на глобальном уровне развивать свою систему, абсолютно независимую от западной воли», — заявил Данюк.

Он также отметил, что сейчас у ЕС стоит задача максимально задавить Россию с помощью санкций и отстранить ее от мировых финансовых процессов. Однако ограничить все российские банки от SWIFT, на его взгляд, нереально.