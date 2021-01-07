Отключение Трампа от социальных сетей назвали нарушением свободы слова

Он подчеркнул, что в данном случае, Facebook нарушает Конституцию США, которой должен подчиняться, так как является американской компанией. По мнению эксперта, это продолжение работы СМИ против Трампа.

«В данном случае американский президент должен идти в Верховный суд США, чтобы защитить свои права», — отметил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил, что в Госдуме уже обращали внимание на цензуру, которая присутствует в американских социальных сетях, когда они по политическим мотивам останавливают возможность распространения контента.

«Безусловно, это проявление цензуры. Поскольку никакого экстремизма и противозаконных действий там нет, — подчеркнул Морозов. Он отметил, что сегодня в США происходят беспрецедентные события, но это не повод ограничивать граждан в правах на свободу слова и получение информации.

Радио Sputnik напомнило, что Цукерберг объявил, что аккаунты Трампа останутся в «заморозке» еще на две недели. То есть до окончания его срока его полномочий на посту президента. Глава IT-корпорации заявил, что события около Белого дома показали, что действующий президент намерен использовать оставшееся у него время, чтобы не допустить мирной передачи власти избранному Джо Байдену.