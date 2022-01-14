Отключение России от SWIFT ударит по Западу, заявили в ФРГ

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение России от международной платежной системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики западных стран. Угрозы такого отключения вновь прозвучали со стороны США — конгрессмены собираются рассмотреть соответствующий законопроект в случае, если ситуация вокруг Украины будет накаляться.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — объяснил Хермес в беседе с изданием WirtschaftsWoche.

Он отметил, что если Россия действительно окажется отключенной от системы, то у нее просто не будет другого выхода, чем усиливать свои экономические санкции с Китаем. Если события начнут развиваться именно так, то едва ли Запад от этого хоть что-то выиграет, уверен Хермес. Он добавил, что финансовые организации, которые сотрудничают с российскими партнерами, неизбежно понесут значительный урон.

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — подчеркнул специалист.

Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии анонсировали проект новых санкций, среди которых множество пунктов. Одним из них стали ограничения в том числе и в международной платежной системе SWIFT.