Отключение Белоруссии от SWIFT не будет иметь серьезных последствий

Отключение Белорусии от международной платежной системы SWIFT может привести к появлению альтернативных вариантов. Например, как в случае с системой МИР в России.

«Исключение страны из SWIFT на данный момент маловероятно, так как Россия сохраняет место в совете директоров SWIFT, а США вряд ли всерьез займутся белорусским кризисом до инаугурации избранного президента Байдена 20 января», — заявила глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл. Ее слова приводит РИА «Новости».

Если же оотключение все-таки произойдет, то никаких глобальных последствий ждать не стоит. Белоруссия сможет обойти ограничения с помощью аналогов, например, российской системы Mir Pay.

Отключить Белоруссию от системы SWIFT пообещала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она заявила, что сейчас активно работает над этим. Также Тихановская хочет, чтобы прекратилось кредитование иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.