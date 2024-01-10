Мир 10 января 2024, 16:11 Отказываются признавать факт. В США сделали шокирующее заявление о России Журналист Карлсон: США не захотели признавать победу России на Украине РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена отказывается верить в победу России на Украине вопреки реальному положению дел. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

«Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт», — подчеркнул он.

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По словам Карлсона, у Соединенных Штатов больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще. Это ставит администрацию Байдена в неудобное положение, потому что лидер США пообещал Зеленскому поддержку и финансы.

Журналист добавил, что Вооруженные силы России превосходят украинскую армию за счет численности бойцов и развитой промышленности.

Прекращение поддержки со стороны США станет катастрофой для Украины, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут. Он считает, что без дополнительной помощи ВСУ ждет скорое поражение.