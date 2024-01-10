10 января 2024, 16:11
Отказываются признавать факт. В США сделали шокирующее заявление о России
Журналист Карлсон: США не захотели признавать победу России на Украине
Администрация президента США Джо Байдена отказывается верить в победу России на Украине вопреки реальному положению дел. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.
«Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт», — подчеркнул он.
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По словам Карлсона, у Соединенных Штатов больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще. Это ставит администрацию Байдена в неудобное положение, потому что лидер США пообещал Зеленскому поддержку и финансы.
Журналист добавил, что Вооруженные силы России превосходят украинскую армию за счет численности бойцов и развитой промышленности.
Прекращение поддержки со стороны США станет катастрофой для Украины, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут. Он считает, что без дополнительной помощи ВСУ ждет скорое поражение.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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