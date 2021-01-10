facebook_pixel
    10 января 2021, 15:27

    «Отказывается делать все»: сын Лукашенко назвал переболевшего ковидом отца «отвратительным пациентом»

    Андрей Иванов

    Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел прошлым летом ковидом, он отказывался выполнять предписания врачей, вел себя строптиво и был просто «отвратительным пациентом». Об этом заявил его младший сын Николай в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».
    «Отказывается делать все»: сын Лукашенко назвал переболевшего ковидом отца «отвратительным пациентом»

    «Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — заявил Лукашенко-младший.

    Николай напомнил, что они с отцом переболели COVID-19 прошлым летом. Сам белорусский президент заявил, что тогда ему «пришлось лечиться», потому что надо было выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. По его словам, президент не может быть послушным.

    Ранее Александр Лукашенко назвал себя скептиком и отказался делать прививку от коронавируса в уверенности, что второй раз «эта зараза» обойдет его стороной.