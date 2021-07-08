Украинский политик заявил о добровольном отказе от Крыма

Украину назвали «последним яблоком раздора» в холодной войне. США и СССР оказались не готовым для признания определенного статуса безопасности Севастополя.

Бывший украинский посол в США и экс-первый заместитель МИД страны Александр Чалый объяснил в эфире телеканала «Наш» фактический отказ от республики.

«Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины», — заметил Чалый.

По инициативе украинских властей утратило силу и Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. В стране забыли о статье договора, которая предполагала согласие двух сторон в неучастии в оборонных и других направленных друг против друга союзах.

Документ ограничивал возможности Украины по вступлению в НАТО. Чалый назвал его единственным, где Севастополь признавался частью украинской территории.

«При передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус», — напомнил политик.

По его словам, сейчас Украина осталась без союзников. У государства нет тех, кто готов «вместе умирать или давать реальную военную помощь в случае агрессии». Если произойдет военный конфликт с Россией, подытожил Чалый, то Украина получит только дипломатическую и финансовую поддержку.