Мир 07 января 2023, 18:41 Отказавшийся от общения с прессой Байден убежал к вертолету Сбежавшего от неудобных вопросов журналистов Байдена сняли на видео

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Собравшиеся около Белого дома журналисты для освещения событий годовщины штурма Капитолия оказались разочарованы поведением президента США Джо Байдена. Увидев толпу прессы, американский лидер развернулся и убежал в сторону вертолета, чтобы улететь на выходные в Делавэр. Видео с места опубликовало американское издание The Hill на своей странице в Twitter.

В кадр попал Байден в сопровождении охранников и чиновников администрации, подошедший к толпе. Но когда журналисты начали задавать вопросы, американский лидер сначала отошел подальше, а после побежал по лужайке Белого дома к стоящему вертолету.

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На крики сотрудников прессы с просьбой дать хотя бы небольшой комментарий о событиях двухлетней давности президент США не отреагировал.

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Это не первый случай, когда Байден сбегает от неудобных вопросов сотрудников СМИ. В марте 2022 года, услышав просьбу прокомментировать ситуацию на Украине и возможность применения Россией ядерного оружия, американский лидер предпочел сделать вид, что ничего не услышал, и ушел в сторону.