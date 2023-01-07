07 января 2023, 18:41
Отказавшийся от общения с прессой Байден убежал к вертолету
Сбежавшего от неудобных вопросов журналистов Байдена сняли на видео
Собравшиеся около Белого дома журналисты для освещения событий годовщины штурма Капитолия оказались разочарованы поведением президента США Джо Байдена. Увидев толпу прессы, американский лидер развернулся и убежал в сторону вертолета, чтобы улететь на выходные в Делавэр. Видео с места опубликовало американское издание The Hill на своей странице в Twitter.
В кадр попал Байден в сопровождении охранников и чиновников администрации, подошедший к толпе. Но когда журналисты начали задавать вопросы, американский лидер сначала отошел подальше, а после побежал по лужайке Белого дома к стоящему вертолету.
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На крики сотрудников прессы с просьбой дать хотя бы небольшой комментарий о событиях двухлетней давности президент США не отреагировал.
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Это не первый случай, когда Байден сбегает от неудобных вопросов сотрудников СМИ. В марте 2022 года, услышав просьбу прокомментировать ситуацию на Украине и возможность применения Россией ядерного оружия, американский лидер предпочел сделать вид, что ничего не услышал, и ушел в сторону.
США
Журналистика
Джо Байден
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