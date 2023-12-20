Мир 20 декабря 2023, 20:04 Отказавшийся от дешевого российского газа ЕС впал в новую зависимость Боррель заявил о новой зависимости ЕС после отказа от российского газа РИА «Новости»

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Стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую. С таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель на ежегодном форуме Sommet Grand Continent, который прошел в Италии. Полное выступление дипломата доступно в трансляции на сайте мероприятия.

Боррель заявил, что Евросоюз предпринял большие шаги, чтобы снизить зависимость от поставки энергоресурсов из России в качестве ответа на события на Украине. Но заплатить за это пришлось большую цену.

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«Возможно, мы заменили одну зависимость на другую», — заявил Боррель.

Доля российского газа в закупках Евросоюза составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Прокачки продолжаются в Словакию, Чехию, Австрию, и Венгрию. Кроме того, часть стран Евросоюза закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), цены на который выросли во всем мире. По оценке газеты The Telegraph, общий доход полученный Россией от экспорта СПГ в Евросоюз составил 6,1 миллиарда евро.