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    13 мая 2022, 12:55

    Крупнейшая энергетическая компания Японии отказалась от нефти из России

    Глава японской компании ENEOS объявил о прекращении закупок российской нефти

    Екатерина Виславская

    Глава крупнейшей в Японии компании по продаже нефтепродуктов ENEOS Такэси Сайто объявил о прекращении закупок у России. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Крупнейшая энергетическая компания Японии отказалась от нефти из России

    «Мы прекратили приобретение нефти из-за репутационных рисков», — сказал японский бизнесмен на встрече с журналистами.

    Он добавил, что такое решение было принято задолго до объявления японским правительством о постепенной подготовке к эмбарго.

    Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал решение членов G7 отказаться от российской нефти. Однако министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда уточнил, что страна не готова сделать это прямо сейчас.

    Тем временем 5 мая стало известно о новом пакете антироссийских санкций со стороны Японии. По информации RT, были заморожены активы 140 физлиц, введены новые запреты на поставки оборудования в Россию.