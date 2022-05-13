Крупнейшая энергетическая компания Японии отказалась от нефти из России

Глава крупнейшей в Японии компании по продаже нефтепродуктов ENEOS Такэси Сайто объявил о прекращении закупок у России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы прекратили приобретение нефти из-за репутационных рисков», — сказал японский бизнесмен на встрече с журналистами.

Он добавил, что такое решение было принято задолго до объявления японским правительством о постепенной подготовке к эмбарго.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал решение членов G7 отказаться от российской нефти. Однако министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда уточнил, что страна не готова сделать это прямо сейчас.

Тем временем 5 мая стало известно о новом пакете антироссийских санкций со стороны Японии. По информации RT, были заморожены активы 140 физлиц, введены новые запреты на поставки оборудования в Россию.