Украинца не взяли на работу из-за отказа говорить по-русски

Украинская IT-компания Andersen отказала в должности одному из соискателей. Мужчина заявил, что не собирается разговаривать с коллегами по-русски, и поэтому не получил работу.

Житель Киева Богдан Мельник пожаловался на ситуацию в Facebook, опубликовав фрагмент переписки с HR-службой.

Диалог шел в позитивном ключе до тех пор, пока в компании не указали на использование русского языка для общения между коллегами. Мельнику такое не понравилось.

«Я буду разговаривать по-русски исключительно с иностранцами, которым этот язык необходим для общения. Если мы говорим про команду с Украины, то общаться с ними по-русски я не буду», — заявил мужчина, с которым не стали продолжать собеседование.

Неудача в трудоустройстве украинца расстроила, и он обратился за помощью к руководству страны.

«Топовый работодатель на Украине <…> отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински на Украине. И это киевский офис», — написал Мельник, отметив в посте омбудсмена по защите государственного языка Тараса Кременя.

Чиновник откликнулся на жалобу тоже в социальной сети, напомнив об ответственности в стране за препятствие в применении украинского языка.

Общение для компании на государственном языке Кремень назвал не только подтверждением престижа и класса, но и уважения к законодательству Украины.