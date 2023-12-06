Мир 06 декабря 2023, 17:53 Отказ Зеленского выступить перед сенатом США объяснили в Минобороны Украины Умеров связал отказ Зеленского выступать в сенате США с «изменением ситуации» IMAGO / Eric Lalmand / Global Look Press

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Конгрессе США отменили, потому что «ситуация изменилась». Таким объяснением министр обороны Украины Рустем Умеров поделился в эфире телеканала Fox News.

«Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — сказал он.

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Умеров не стал прямо отвечать на вопрос о том, выделять Соединенные Штаты новый пакет помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. Министр отметил, что «на 100% уверен», что США и Украина вместе выступают за защиту своих интересов, и такая поддержка киевскому режиму нужна.

Накануне Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами, о своем решении он сообщил буквально в последнюю минуту. В Верховной раде это связали с «рядом причин». По словам депутата Александры Устиновой, это не имеет особого значения, ведь сенаторы все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.