Мир 07 января 2023, 13:58 Отказ Зеленского от прекращения огня на Рождество связали с влиянием Запада Global Times: Китай увидел влияние Запада в отказе Зеленского от перемирия Официальный сайт президента Украины

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Предложение России объявить режим прекращения огня на 36 часов на время празднования православного Рождества стало сигналом для ослабления эскалации. Но президент Украины Владимир Зеленский под влиянием стран Запада, обещавших поставки нового вооружения, отказался его принять. Об этом заявили опрошенные изданием Global Times китайские эксперты.

В беседе с журналистами они отметили, что возможности для мирных переговоров между Россией и Украиной оказались смяты странами Запада, который использует любую возможность ради продолжения конфликта, вместо того чтобы разрядить ситуацию.

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Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня — это попытка выйти на примирительную атмосферу, заявил старший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Хун Чжан.

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«Кратковременное прекращение огня не изменит огромных разногласий в интересах сторон, потому что условия для полноценных переговоров далеки от зрелости. Но это шанс ослабить напряженность», — отметил он.

По словам специалиста, между Россией, Украиной и поддерживающими ее странами Запада главное разногласие остается в условии для начала переговоров.

«Россия приветствует мирные переговоры на основе статус-кво, а Украина и Запад требуют вернуться к границе до 2014 года», — пояснил Чжан.

Запад только затягивает конфликт

Эксперт по Восточной Европе Китайской академии социальных наук Цзинь Ян отметил, что поставляющие оружие на Украину страны Запада только затягивают время конфликта, что приведет к еще большему числу жертв среди мирного населения.

«Патовая ситуация на поле боя сохранится. В конфликте гибнут не только мирные люди, ущерб несет экономика, а также психологическое состояние свидетелей существующего конфликта», — заявил он.

Ян добавил, что Китай всегда сохранял нейтралитет в отношении конфликта между Россией и Украиной и призывал к политическому урегулированию. По его словам, страна готова создать условия для переговоров, но для этого важно согласие не только России и Украины, но и задействованных в противостоянии США и НАТО.

Российская сторона объявила о режиме прекращения огня на линии соприкосновения с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Но власти Украины не согласились с этим предложением, ВСУ продолжили наносить удары по населенным пунктам и позициям российских военнослужащих.