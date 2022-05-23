Отказ упразднить дисциплинарную палату для судей стоил Польше 100 млн евро

Польшу обязали выплачивать штраф по миллиону евро в день за отказ упразднить дисциплинарную палату для судей, рассказал бельгийскому телеканалу RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Его процитировало РИА «Новости».

Такое наказание за невыполнение вынесенного ранее решения назначил суд Евросоюза в Люксембурге. В целом долг Польши по невыплате этого штрафа достиг 160 миллионов евро, Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро.

В июле прошлого года европейский суд обязал Польшу упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, работа которой угрожала их независимости и беспристрастности. Однако ответчик посчитал это решение не обязательным для исполнения.