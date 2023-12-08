Мир 08 декабря 2023, 18:22 Отказ Украины от территорий ради прекращения конфликта с Россией допустили в США Экс-посол США Тейлор: без помощи НАТО Украина пойдет на раздел территорий с РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Если страны НАТО откажутся помогать Украине, то ей придется пойти на урегулирование конфликта с Россией с отказаться от определенных территорий. На это изданию The Washington Post указал бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор.

«Либо НАТО решит увеличить поддержку Украины для возвращения контроля над утраченными регионами, либо Украине придется сражаться в условиях дефицита оружия, что в итоге приведет к разделу ее территории по корейскому варианту», — сказал он.

Реклама

Тейлор выразил мнение, что перед Украиной станет серьезный выбор — «сыграть вничью» или искать альтернативы. Он подчеркнул, что без новых поставок вооружений от США дальнейшее крупное наступление украинской армии невозможно.

«В этом случае Украине придется идти на соглашение с Россией и передать ей территории, которые присоединились к стране с 2014 года. Но такой вариант обеспечил бы ей место в НАТО и Европейском союзе», — добавил он.

Ранее в Госдепе США заявили, что страна израсходовала выделенные средства на поддержку Украины на 97%.