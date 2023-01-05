Мир 05 января 2023, 20:55 Отказ Украины от рождественского перемирия связали с утратой веры Рогозин назвал украинцев еретиками из-за отказа соблюдать рождественское перемирие РИА «Новости»

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Выбранный Украиной европейский путь привел к тому, что страна отказалась от празднования православного Рождества, а большинство ее жителей превратились в сектантов и еретиков. Так прокомментировал отказ киевского режима от соблюдения от перемирия бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«А разве на Украине не отказались от православного Рождества Христова? Они же теперь европейцы… Сектанты и еретики. Какое еще Рождество? Они его вместе с верой своих отцов давно растоптали», — говорится в сообщении.

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Режим прекращения огня на линии соприкосновения российских и украинских войск продлится с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Указ о приостановке боевых действий на 36 часов подписал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

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Кремль призвал власти Украины последовать примеру и остановить войска, чтобы дать возможность мирным жителям встретить сочельник и посетить рождественские службы в храмах.

Как сообщило ИА Nation News, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не собираются прекращать боевые действия. По его словам, «временное перемирие» возможно только после полного отвода российских войск.