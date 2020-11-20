Отказ Украины от российской вакцины от COVID-19 сравнили с соучастием в убийстве

Украина отказалась от российской вакцины от COVID-19, став тем самым соучастницей в убийстве собственных граждан. В Раде считают, что Киев должен был позаботиться о какой-либо альтернативе.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна могла бы последовать примеру Белоруссии и производить российскую вакцину на своей территории по лицензии.

«Какая-то альтернатива должна быть. Если ее нет, то позиция нашей власти <…> действительно соучастие в убийстве украинцев», — сказал парламентарий.

Волошин поинтересовался, как политика может оказаться важнее здоровья и жизни населения. Во многих странах, напомнил он, вакцинировать население планируют бесплатно. Если на Украине решат продавать подобный препарат, то приобрести его смогут не все жители страны.

«Тогда мы получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить», — подчеркнул украинский депутат.

Россия зарегистрировала уже два вакцины для профилактики коронавирусной инфекции — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор». Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность поставок препарата Киеву после официального запроса от украинских властей и обсуждения со специалистами страны. Украинский лидер Владимир Зеленский при этом заявил, что Киев будет ждать обещанную Евросоюзом «настоящую вакцину».