Мир 25 апреля 2023, 14:28 Отказ теннисистке в перелете из-за гражданства России подтвердили в Польше Польская авиакомпания LOT подтвердила отказ в перелете теннисистке Дьяченко из-за паспорта РИА «Новости»

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Польский авиаперевозчик LOT подтвердил отказ в перелете российской теннисистки Виталии Дьяченко из-за ее гражданства. Об этом компания сообщила РИА «Новости».

«LOT не могла обслужить на своем рейсе гражданку России, действуя в соответствии с постановлением администрации и министра внутренних дел от 13 марта 2020 года об ограничении или временном приостановлении пограничного движения на определенных пунктах пересечения границы», — сообщил перевозчик.

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Представители авиакомпании отметили, что в указанном документе ввели ограничения на некоторые пункты пропуска, в том числе аэропорты, в отношении россиян, путешествующих из-за пределов действия Шенгенской зоны.

Ранее Дьяченко заявила в социальной сети, что авиаперевозчик LOT Airlines отказал ей в вылете по направлению Каир — Варшава — Ницца по причине российского гражданства, писал RT.

Спортсменка отметила, что из-за инцидента ей пришлось провести в аэропорту 18 часов и пропустить участие в престижном турнире на Корсике.