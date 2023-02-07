Мир 07 февраля 2023, 12:13 Отказ Сунака увеличить расходы на оборону вызвал тревогу в парламенте Британии — СМИ Daily Mail: отказ премьера Британии Сунака нарастить расходы на оборону напугал парламент

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Отказ премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону страны в свете конфликта на Украине вызвал тревогу среди членов парламента и высокопоставленных офицеров. Об этом написала Daily Mail.

«Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу», — отмечается в материале.

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В парламенте считают, что Сунак не признает угрозу безопасности Британии, якобы исходящую от России.

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Журналисты указали на то, что отправка ракетных установок, дальнобойных орудий и боеприпасов Украине сделала Британию «слабее». Появилась необходимость срочно пополнять собственные запасы, заметил председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд. По его словам, выросли и требования к британским военным.

Эллвуд подчеркнул, что в итоге страна может потерять лидирующее место в ООН.

Британия пока не определилась, отправлять ли на Украину истребители. На данный момент поставки сочли нецелесообразными, сообщил ранее представитель Сунака.