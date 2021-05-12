Отказ США выдавать россиянам визы объяснили вредностью

С 12 мая посольство США в России прекращает выдачу недипломатических неиммиграционных виз. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «360», что власти Соединенных Штатов это делают из вредности.

«Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить процесс, так как американцев в Россию приезжает меньше, чем российских граждан в Америку. Тогда непонятно, чем занимаются такие огромные консульские подразделения, например в Екатеринбурге. Они вообще визы не выдают, а функция любого генконсульства либо выдача виз, либо поддержка своих граждан, которые находятся в России. Поскольку американцев в Свердловской области, я думаю, не так уж много, чем там занимается это генконсульство, непонятно», — отметил он во время разговора с «360».

Джабаров предположил, что американским властям интересно понаблюдать за подготовкой к выборам в российскую Госдуму. Он отметил, что не понимает, почему этим занимается консульство США.

«Не совсем понятно, как это связано с дипломатической работой, поэтому я думаю, что это просто комплексное ухудшение наших отношений. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки американцы поймут, что Россия далеко им не враг, и они вновь будут готовы к сотрудничеству. А когда нас назначают врагом, от этого ничего хорошего не происходит ни для американцев, ни для всего мира», — заключил Владимир Джабаров.

Он добавил, что россияне, кому необходимо попасть в США, выезжают в близлежащие страны и там записываются в очередь в посольство.