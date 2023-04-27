Мир 27 апреля 2023, 15:32 Отказ США в визах журналистам для освещения визита Лаврова в ООН назвали демаршем МИД России пригрозил США мерами за срыв оформления виз журналистам РИА «Новости»

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Старший дипломат американского посольства в Москве получил ноту протеста из-за затягивания оформления виз для журналистов пула министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что саботаж со стороны американских дипломатов, который помешал нормальной журналистской работе, без ответа не оставят. Сейчас сотрудники ведомства прорабатывают ответные меры. О своих решениях МИД своевременно сообщит американской стороне.

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответные действия станут «сюрпризом для американских журналистов».

Она уже отмечала, что ситуация с затягиванием выдачи виз сотрудникам российских СМИ стала спектаклем, который устроили американцы, злоупотребившие своим положением.

Планировалось, что российские журналисты смогут посетить заседания Совета Безопасности под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.