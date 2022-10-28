Мир 28 октября 2022, 09:59 Отказ США помогать Украине пойдет на пользу Китаю — генсек НАТО Генсек НАТО Столтенберг уверен, что выборы в Конгресс США не повлияют на помощь Украине РИА "Новости"

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Результаты выборов в Конгресс США не повлияют на поддержку Украины. Американцы продолжат поставлять ей оружие. Отказ от военной помощи сыграет на руку Китаю, заявил в интервью Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в Конгрессе — в палате представителей и сенате — все еще будет явное большинство за дальнейшую значительную поддержку Украины», — сказал он.

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Республиканцы могут победить на выборах. Однако в своей предвыборной кампании кандидаты от этой партии выступили за сокращение военной помощи Украине. Генсек НАТО предупредил их, что это сыграет на руку Китаю и расширит его возможности. Киевский режим не устоит без западного оружия, а победа России в Донбассе покажет властям КНР, что своих целей можно достигать жесткими действиями.

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Как республиканцы, так и демократы беспокоятся из-за подъема Китая. В новой стратегии нацбезопасности эту страну назвали «наиболее серьезным геополитическим вызовом Америке» и признали опасней России в долгосрочной перспективе.

Йенс Столтенберг также настоял на долгосрочном присутствии сил США и Канады в Европе, а также повсеместном увеличении расходов на оборону.