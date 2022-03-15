Отказ США от российской нефти назвали экономическим харакири

США подставили под удар и себя, и Европу, запретив импорт российских энергоресурсов, сообщила болгарская газета «Дума». По мнению автора материала Виктора Папазова, Штаты «уже достигли точки, в которой никогда не были».

Администрация американского лидера Джо Байдена совершила просчет в вопросе последствий санкций на импорт российских энергоресурсов, считает Папазов. Он отметил, что в Штатах в основном добывают легкую нефть, при том что местные НПЗ рассчитаны на ее смешивание с тяжелой. А основными поставщиками этой нефти являются такие страны, как Иран, Венесуэла, Россия и Канада.

«Всем прекрасно известно, какие у США „дружеские отношения“ с Венесуэлой и Ираном. За последние две недели на новый „дружеский уровень“ перешли и отношения с Россией. Они уже достигли точки, в которой никогда не были», — отметил автор материала. Папазов добавил, что все неоднозначно и в случае с Канадой. По его словам, Байден сам приостановил строительство совместного нефтепровода.

Подобное положение дел, по мнению автора материала, может привести к дефициту топлива. Кроме того, на выборах осенью демократы могут «с треском провалиться», считает Папазов.

Тех, кто утверждает, что готов платить больше, автор статьи раскритиковал. Штаты, по мнению Папазова, возможно, и справятся с таким дефицитом. «Богатая и избалованная» Европа, как считает автор материала, обречена.

Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. При этом он отметил, что такое решение приведет к повышению цен на топливо, но на этот шаг Вашингтон идет в качестве ответа на спецоперацию. При этом страны ЕС прекращать поставки российских энергоносителей не намерены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита лидеров ЕС.

Такой запрет приведет западные страны не только к высокой стоимости топлива, но и к росту инфляции. Заменить российскую нефть непросто, поскольку другим странам будет сложно нарастить объемы добычи. Антироссийские санкции «уже обошлись и обойдутся» в сотни миллиардов долларов, отметил в беседе с «360» директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.