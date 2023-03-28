Мир 28 марта 2023, 14:05 Отказ Совбеза ООН поддержать расследование по «Северным потокам» связали с давлением Депутат Журова указала на абсурдность итогов голосования Совбеза ООН по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Внешнее давление помешало странам-участницам голосования в Совете безопасности ООН одобрить проведение международного расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявила первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

Она подчеркнула, что все понимают, что ситуация с газопроводами требует внимательного изучения, но под внешним давлением отказываются от организации международного расследования.

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«Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться», — заявила Журова.

Депутат добавила, что Россия продолжит добиваться организации международного расследования по диверсиям на газопроводах на других площадках, а также еще раз поднимет этот вопрос на Совете безопасности ООН.

Представленная Россией и Китаем резолюция о создании международной комиссии для проведения расследования ситуации на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не получила достаточного количества голосов на Совете безопасности ООН. Принятие документа одобрили Россия, Китай и Бразилия. Воздержались от голосования 12 стран. Ни одного голоса против не было.