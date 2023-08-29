Мир 29 августа 2023, 15:21 Отказ Швейцарии в поставках ВСУ Leopard повлиял на контрнаступление 19FortyFive: нужные ВСУ швейцарские Leopard 1A5 остались ржаветь в Италии Википедия

Читать 360tv в

Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5. Однако руководство страны решило не делать этого. Боевые машины остались ржаветь на складах. Об этом сообщил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

Сучиу напомнил, что Швейцария более 200 лет придерживалась строгой политики нейтралитета. Однако критики этого подхода считают, что государство таким образом способствует успехам России.

Реклама

«Критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России», — объяснил обозреватель.

По его словам, страна была готова продать свои старые танки другим европейским государствам. Те, в свою очередь, планировали отправить их киевскому режиму. Однако в итоге сделка не состоялась из-за отказа самой Швейцарии, и ВСУ лишились боевых машин перед контрнаступлением.

«Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — резюмировал Сучиу.

Ранее военный эксперт Марина Мирон предупредила Украину об опасности использования западных танков Leopard и Abrams. По ее словам, такую бронетехнику ВС России могут с легкостью обнаружить и сразу ликвидировать.