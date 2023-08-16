Мир 16 августа 2023, 18:24 Отказ пригласить Зеленского на саммит G20 объяснили в Индии Глава МИД Индии: Зеленского не пригласили на G20, так как на нем обсудят экономику Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите «Большой двадцатки», потому что на нем обсудят глобальные экономические проблемы. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова привел ТАСС.

«В повестке саммита стоят проблемы поставок продовольствия и удобрений, а также энергетические вопросы», — сказал Джайшанкар.

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Глава внешнеполитического ведомства Индии отметил, что встреча в формате G20 не предполагает обсуждение вопросов глобальной безопасности, поскольку не является СБ ООН.

Ближайший саммит «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Зеленского не приглашали выступить на мероприятии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока неизвестно, кто представит страну на предстоящем саммите G20.