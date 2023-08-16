16 августа 2023, 18:24
Отказ пригласить Зеленского на саммит G20 объяснили в Индии
Глава МИД Индии: Зеленского не пригласили на G20, так как на нем обсудят экономику
Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите «Большой двадцатки», потому что на нем обсудят глобальные экономические проблемы. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, его слова привел ТАСС.
«В повестке саммита стоят проблемы поставок продовольствия и удобрений, а также энергетические вопросы», — сказал Джайшанкар.
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Глава внешнеполитического ведомства Индии отметил, что встреча в формате G20 не предполагает обсуждение вопросов глобальной безопасности, поскольку не является СБ ООН.
Ближайший саммит «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Зеленского не приглашали выступить на мероприятии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока неизвестно, кто представит страну на предстоящем саммите G20.
Владимир Зеленский
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