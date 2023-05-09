Мир 09 мая 2023, 09:02 Отказ посла Украины в Германии возложить цветы к советским мемориалам сочли пощечиной предкам Мельника возмутил отказ посла Украины возложить цветы к советским мемориалам в Берлине РИА «Новости»

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев оскорбил память предков своим отказом возложить цветы к советским мемориалам в Берлине. Об этом заявил изданию RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

Он назвал непростительной ошибкой отказ от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая.

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«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от <…> просьбы к бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — возмутился замглавы МИД.

Мельник подчеркнул, что подобными поступками его «наследие топчут ногами». Он напомнил, что работал в ФРГ семь лет.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Украины, посол бросил ему перчатку в лицо.

Ранее сотрудники посольства Украины в Германии отказались возлагать венки к советским мемориалам Берлина.