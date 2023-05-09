09 мая 2023, 09:02
Отказ посла Украины в Германии возложить цветы к советским мемориалам сочли пощечиной предкам
Мельника возмутил отказ посла Украины возложить цветы к советским мемориалам в Берлине
Посол Украины в Германии Алексей Макеев оскорбил память предков своим отказом возложить цветы к советским мемориалам в Берлине. Об этом заявил изданию RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.
Он назвал непростительной ошибкой отказ от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая.
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«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от <…> просьбы к бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — возмутился замглавы МИД.
Мельник подчеркнул, что подобными поступками его «наследие топчут ногами». Он напомнил, что работал в ФРГ семь лет.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства Украины, посол бросил ему перчатку в лицо.
Ранее сотрудники посольства Украины в Германии отказались возлагать венки к советским мемориалам Берлина.
День Победы 9 мая
Германия
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