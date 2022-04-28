В Польше сочли нарушением контракта прекращение поставок российского газа, а платить в рублях за голубое топливо из РФ страна не захотела. Политолог Сергей Марков охарактеризовал поведение польских властей как иррациональное. Далее приводим прямую речь собеседника «360».

Там больше иррациональная разнузданность, чем какой-то план. Во-первых, тот формат, который предложила Россия, абсолютно обоснован. Поскольку у нас изъяли золотовалютные резервы. Надо прямо сказать — по ошибке нашего Центробанка и других лиц из финансовой сферы. Украли. Речь идет о 300 миллиардах евро. И теперь мы говорим: мы не можем эти деньги принимать от вас, потому что вы опять их украдете. Мы не можем держать их в ваших банках и на ваших счетах. Давайте-ка, обменяйте их на рубли и на рубли [газ] купите.

Во-вторых, для них ничего страшного не происходит. Они просто размещают евро в нашем банке, а не в своем. И происходит внутренняя конвертация в рубли. Эти рубли потом идут в качестве оплаты за газ. Фактически получается, что платят в евро. Но уперлись рогом. При этом никаких санкций против России не нарушают. Единственное, придется, чтобы «Газпромбанк» был не под санкциями. Никакого особенного отступления от гибридной войны против России не делают. Поэтому то, что они упираются рогом — скорее, иррациональность.

Польша серьезно зависит от российского газа. Сейчас они отказались — «Газпром» перекрыл [поставки]. В результате они будут, во-первых, получать российский газ только через Германию. А запросы на российский газ из Германии для Польши увеличились в пять-шесть раз буквально за один день. Во-вторых, они будут подавать в суд и пытаться опять изъять [средства]. Но украли уже все, что могли. Куда руки дотянули — безо всякого суда. Это достаточно иррациональная политика, которую трудно предсказать. В основе ее лежит чудовищная иррациональность.