Посла России вызвал МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов после решения Москвы отказаться от участия в консультациях по крушению малазийского Boeing 777 на Украине.

Глава нидерландского ведомства Стеф Блок в послании к парламенту страны выразил сожаление в связи с принятым Россией одностороннем решением, сообщило РИА «Новости».

По его словам, кабмин Нидерландов «подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров».

Накануне стало известно, что Россия больше не будет участвовать в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing. В МИД напомнили, что Нидерланды подали жалобу на Россию в ЕСЧП в июле в связи с крушением MH17.

Самолет Boeing 777, летевший в июле 2014 года рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Следствие по этому делу затянулось уже больше чем на шесть лет.