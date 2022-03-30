Отказ платить за газ в рублях назвали катастрофой для Европы

Нежелание европейских компаний оплачивать поставки российского газа в рублях обернется катастрофой для многих стран. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Сергей Суверов.

По его мнению, в этом случае энергетике Европы будет нанесен критический урон. В то же время сильно пострадает компания «Газпром», которая рискует потерять до половины своей прибыли.

«„Газпром“ — один из главных налогоплательщиков страны. В этом случае и упадут поступления в национальный бюджет», — заявил экономист.

Суверов выразил уверенность, что в краткосрочной перспективе газ из России Европе просто невозможно, у других крупных экспортеров нет возможности перенастроить свои мощности.

«Европе придется сократить потребление со всеми вытекающими для ее экономики», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа оплачивать газ в рублях Россия не будет поставлять его бесплатно.