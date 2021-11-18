Отказ от закупок оружия у США предрекли новым военным силам Евросоюза

Профессор международной политики в Университете Антверпена (Бельгия) Том Зауэр объяснил порталу Lenta.ru, к чему может привести создание единых вооруженных сил Евросоюза.

По мнению специалиста, это может привести к постепенному отказу от закупок оружия у американцев и переходу к европейским разработкам. Он заметил, что новые военные силы ЕС не будут противопоставлены Североатлантическому Альянсу, так как в их задачу будут входить локальные военные миссии и интервенции, а не коллективная защита.

«ЕС предпринял эту инициативу в довольно неудачное время, поскольку военные интервенции становятся все более непопулярными после неудачных миссий в Сомали, Руанде, Афганистане, Ираке, Ливии, Мали и т. д.», — заметил собеседник издания.