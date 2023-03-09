Мир 09 марта 2023, 17:15 Отказ от закона об иноагентах не ускорит вступление Грузии в ЕС — СМИ «Ведомости»: уступка Грузии с законом об иноагентах не откроет стране двери в ЕС Unsplash

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Уступка властей Грузии и «отзыв» законопроекта об иноагентах не ускорит процесс вступления страны в Евросоюз, заявил руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев. По его мнению, для этого необходимо совершение других действий, сообщила газета «Ведомости».

Специалист подчеркнул, что ситуация с законом об иноагентах никак не скажется на времени принятия Грузии в ЕС. Атаев объяснил, что на самом деле это может случиться лишь в случае прихода к власти республики прозападного «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. По словам эксперта, еще одно препятствия для членства в Евросоюзе — экономические связи с Россией и роль «моста» между РФ и Турцией

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В центре Тбилиси два дня проходили акции протеста из-за принятия закона об иноагентах. Среди задержанных или пострадавших граждан России не оказалось, сообщил RT.

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Ранее лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия не допустит принятия спорного законопроекта. По его словам, так удастся прекратить рассмотрение нормы.