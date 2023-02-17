Мир 17 февраля 2023, 19:42 Отказ от выполнения Минских соглашений привел к трагедии на Украине Постпред в ООН Небензя: Украина отказалась выполнять Минские соглашения из-за стран Запада РИА «Новости»

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Страны Запада в угоду своим геополитическим амбициям предложили Украине не выполнять взятые на себя Минские соглашения, добившись катастрофы для страны. Об этом в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, посвященного годовщине Минского процесса, заявил постоянный постоянный представитель России в организации Василий Небензя. Текст заявления опубликован на сайте постпредства.

Небензя подчеркнул, что в свое время жители Украины оценят поведение своего руководства, которое иначе как преступным назвать нельзя.

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«Отказ от выполнения Минских соглашений оказался трагедией для Украины, произошедшей из-за преступной политики украинского руководства, подзуживаемого коллективным Западом», — заявил Небензя.

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Дипломат подчеркнул, что действующий президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал добиться согласия между жителями страны и высказывался в защиту русского языка. Но после избрания продолжил курс на обострение отношений с Россией.

Признания бывших европейских лидеров о реальной цели Минских соглашений, добавил Небензя, не оставили сомнений, что страны Запада только имитировали попытку наладить диалог с Россией. А слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к противостоянию с 2014 года только доказали план по сдерживанию и ослаблению России, который сейчас Запад пытается воплотить в жизнь.