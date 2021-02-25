Немецкие власти не стали комментировать выход компаний из проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем Берлин не поддерживает экстерриториальные санкции США против его участников.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что конкретные решения всегда остаются за предприятиями. Его слова привело РИА «Новости».

«Это, конечно, всегда решение компаний», — заявил он на брифинге.

Зайберт напомнил, что позиция немецкой стороны по вопросу введенных Соединенными Штатами санкционных мер известна.

«Мы их отвергаем», — процитировал политика ТАСС. Официальный представитель кабмина ФРГ добавил, что Берлину всегда было важно, чтобы транзитной страной по газу оставалась Украина. И «американским друзьям позиция федерального правительства известна».

Ранее СМИ опубликовали список из 18 европейских компаний, которые вышли из Nord Stream 2 из-за угроз США санкциями.

О том, как помешать строительству газопровода, во время телефонной беседы говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда.