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    28 декабря 2021, 05:31

    Отказ от «Северного потока — 2» оставит Германию без электричества — СМИ

    Handelsblatt: без «Северного потока — 2» Германия начнет испытывать перебои с электричеством

    Алексей Иванчин

    Остановка газопровода «Северный поток — 2» приведет к снижению объемов поставок газа из России в Германию. Из-за этого у ФРГ могут начаться перебои с электричеством. Об этом написал обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt.

    По мнению автора публикации, ФРГ нуждается в импорте газа в большом объеме, в том числе из России. Иначе страна не сможет реализовать энергетический переход: отказаться от ядерной энергетики и прекратить производство электроэнергии на угле.

    «Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», — написал Флаугер.

    Журналист убежден, что в случае блокировки трубопровода Россия начнет отправлять газ на азиатские рынки. Германия в этом не заинтересована. Флаугер подчеркнул, что в стране должны сделать все возможное, чтобы споры насчет «Северного потока — 2» не обострились.

    Он также отметил, что Россия выполняла свои обязательства перед покупателями газа на Западе даже во времена холодной войны.

    Ранее сообщалось, что немецкое правительство приблизилось к расколу из-за «Северного потока — 2».