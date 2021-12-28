Остановка газопровода «Северный поток — 2» приведет к снижению объемов поставок газа из России в Германию. Из-за этого у ФРГ могут начаться перебои с электричеством. Об этом написал обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt.

По мнению автора публикации, ФРГ нуждается в импорте газа в большом объеме, в том числе из России. Иначе страна не сможет реализовать энергетический переход: отказаться от ядерной энергетики и прекратить производство электроэнергии на угле.

«Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», — написал Флаугер.

Журналист убежден, что в случае блокировки трубопровода Россия начнет отправлять газ на азиатские рынки. Германия в этом не заинтересована. Флаугер подчеркнул, что в стране должны сделать все возможное, чтобы споры насчет «Северного потока — 2» не обострились.

Он также отметил, что Россия выполняла свои обязательства перед покупателями газа на Западе даже во времена холодной войны.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство приблизилось к расколу из-за «Северного потока — 2».