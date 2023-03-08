Мир 08 марта 2023, 03:43 Отказ от российского газа обернулся для Германии «огромным стрессом» Помощник Шольца Кукис: отказ от импорта газа из РФ стал серьезным стрессом для Германии РИА «Новости»

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Решение отказаться от российского газа стало огромным стрессом для Германии. Об этом РИА «Новости» заявил помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис. По его словам, заменить газ из России оказалось почти невозможно.

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал Кукис.

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Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях заявил, что Германия уже стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Он отметил, что страна легко пережила отсутствие российского топлива.

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По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, в этом заявлении Шольц слукавил. Лидер Германии забыл упомянуть про рост цен на продукты, инфляцию и социальное недовольство как последствия «легкого» отказа от дешевого газа из России, отметил политик.

Накануне, 7 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что поставки газа из России в страны Евросоюза сократились на 80%.