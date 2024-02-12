Мир 12 февраля 2024, 08:25 Отказ от российских энергоресурсов ударил по экономике Евросоюза Логвинов: отказ от энергоресурсов России привел к стагнации экономики ЕС РИА «Новости»

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Отказ Евросоюза от поставок российских энергоресурсов привел к инфляции, стагнации экономики и зависимости от сжиженного природного газа из США. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

По его словам, после ограничения энергопоставок из России Евросоюз оказался вынужден посадить собственную экономику на «сухой паек».

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«С осени 2022 года она перешла в состояние стагнации. Вот уже несколько кварталов кряду в ЕС фиксировали почти нулевые темпы ВВП. По итогам 2023 года рост составит всего 0,6%, при этом немецкая экономика полностью ушла в минус», — сказал дипломат.

Логвинов подчеркнул, что повышение стоимость энергоносителей спровоцировало высокую инфляцию в еврозоне, которая достигала рекордного показателя осенью 2022 года.

«Результатом этих действий стало проседание потребительского спроса и падение реальных доходов населения», — добавил он.

Ранее последствия отказа от российского газа для Европы раскрыли в Норвегии.